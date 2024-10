“Confío plenamente en Irina”: El respaldo de pdte. Boric a Karamanos tras polémica por ProCultura - Chilevisión

El mandatario Gabriel Boric abordó la supuesta vinculación informada en medios de prensa de Irina Karamanos con una artista del Caso Convenios. "Se habla es de una sospecha y no me cabe duda que va a ser descartada", aseguró.

El presidente Gabriel Boric abordó la reciente vinculación de su ex pareja Irina Karamanos al bullado Caso Convenios.

Según un reportaje de El Mostrador, la Policía de Investigaciones (PDI) detectó en un reservado peritaje cinco abonos realizados por Karamanos entre abril de 2021 y febrero de 2022. Esto fue descartado por la ex primera dama mediante un comunicado.

¿Qué dijo pdte. Boric por Irina Karamanos?

En entrevista con Radio FM Quiero de Antofagasta, el mandatario fue consultado respecto a este tema.

“Yo tengo la tranquilidad de que nosotros jamás hicimos ningún financiamiento irregular de la política”, sostuvo el jefe de Estado. Además, hizo un llamado a que "se investigue todo lo que haya que investigar".

En ese sentido, aseveró que "de lo que se habla es de una sospecha y no me cabe duda que va a ser descartada, pero lo que yo diga no es suficiente en esto".

"Reitero, en esto que caiga quien caiga, partiendo por mí. Acá nadie sea cercano, lejano o más o menos va a tener algún tipo de privilegio. Yo confío plenamente en Irina y ella va a colaborar en todas las diligencias que sean necesarias", complementó.

Luego, indicó que Karamanos "era mi pareja en el momento en que se le está imputando. Vivíamos en un departamento en Esmeralda, al lado del Metro Cal y Canto, en Santiago, de 70 metros cuadrados. No tengo ninguna duda que no tiene ningún asidero, pero que se investigue".

"Los que tratan de empatar, que sigan esta pelea solos. Yo estoy preocupado de las necesidades de la gente, de nuestro pueblo, en materia de vivienda, seguridad y salud", cerró.