“Me pide que me saque el short y…”: El brutal relato de ex seleccionada de hockey que denunció abuso de su entrenador - Chilevisión

Varias integrantes de aquel equipo campeón del mundo en 2006 se atrevieron a revelar delitos y denunciaron por abuso sexual a Flores, quien hoy está en prisión preventiva.

Eduardo Flores es un entrenador de hockey patín, quien dirigió en su momento a las Marcianitas, quienes en 2006 se terminaron consagrando campeonas mundiales. Sin embargo, varias integrantes de aquel equipo se atrevieron a revelar y denunciar a Flores por abuso sexual.

Casi 20 años después, otra grave acusación cayó sobre el DT, esta vez a una menor de 10 años -en ese entonces-, donde su madre afirmó: “La denuncia de mi hija es por abuso sexual, por tocaciones, en ese entonces tenía 10 años. Ella se iba a cambiar ropa en una bodega y en esa instancia Flores la ayudó a ponerse la pechera y es ahí cuando sufre las tocaciones", señaló.

Mientras que Patricio Salas, abogado querellante, manifestó: “A consecuencia de esta denuncia, una de las integrantes del equipo campeón del mundo de las Marcianitas se puso en contacto con nosotros".

"Declararon seis o seite integrantes de ese equipo, que fueron abusados por este entrenador, pero se logró determinar que era una conducta típica y las autoridades no tomaron cartas en el asunto. Estamos hablando de delitos que se cometieron hace 20 años y que eran conocidos por los cuerpos técnicos y dirigentes”, agregó.

El relato de una Marcianita

Constanza Reyes, ex seleccionada nacional de hockey patín y campeona del mundo en 2006, comentó: "Yo no llegué a entender lo que me pasó, sin embargo, me sentí incómoda y terminé renunciando al proceso que lideraba este entrenador".

Reyes contó que en una oportunidad se desgarró justo antes de vacaciones. Una vez recuperada, se reintegró al equipo y a los entrenamientos, pero Flores la citó al camarín con la excusa de chequear el alta médica dada por el kinesiólogo.

“Me pide que me saque toda la equipación, como arquera tenía puesto patines, piernera, rodillera, y muslera y me pide que me saque el short y que me ponga el posición de flexionar mi espalda. Él solo me observa, que fueron los segundos suficientes para yo decir que 'él no puede saber si estoy recuperada' y me dice 'OK estás de alta'".

La ferrea defensa del hijo de Eduardo flores

En el club de hockey San Jorge en La Cisterna, fundado por el mismo Flores, niegan que haya llegado al club alguna denuncia por abuso sexual.

“Yo no me podría quedar tranquilo como hijo del acusado, tengo un hijo, una prima, una mamá, no las podría mirar a la cara si yo sé eso y no hago nada”, dijo Nicolás, hijo del acusado e integrante del club.

El 28 de noviembre de 2023, Eduardo Flores fue formalizado en el Centro de Justicia, hasta donde llegaron las Marcianitas y se decretó su prisión preventiva, la cual se mantiene hasta el día de hoy.

