Reflotan último video de piloto fallecido en accidente aéreo en Tiltil: “Un caballero del aire” - Chilevisión

El ex integrante de la Fuerza Aérea acostumbraba a subir registros a sus redes sociales para documentar sus acrobacias. Fue precisamente ahí donde se concentraron las muestras de cariño y condolencias tras el siniestro de este viernes.

Este viernes, el piloto Cristián Casanova falleció tras sufrir un accidente aéreo en Tiltil, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el hombre de 61 años, quien era el único ocupante, murió luego que su avioneta capotara en el sector del embalse Huechún.

Se trata de un ex integrante de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) e instructor de aviación que, además, acostumbraba a subir videos a sus redes sociales con anécdotas o realizando acrobacias a bordo de su avioneta "Christian Eagle".

Con más de mil seguidores en redes sociales, la cuenta de Casanova tuvo su última actualización hace menos de una semana, cuando compartió un último video.

En el registro, se ve al piloto realizando una pirueta con la aeronave justo cuando la cámara capta el momento en el que aparece una mosca sobre el cristal de la cabina, publicación a la que le agregó la canción "The Passenger" de la banda Siouxsie And The Banshees.

De igual forma, al ser su última aparición en redes sociales, también fue el lugar donde ex miembros de su tripulación, amigos y familiares expresaron sus condolencias y muestras de cariño.

"Te fuiste en tu pasión, ahora volarás más alto", "se fue haciendo lo que amaba" y "un honor haber compartido cabina con usted, un caballero del aire", fueron algunos de los mensajes en el posteo.

