Quién era Mauricio Díaz, guardia de seguridad municipal fallecido durante persecución en La Cisterna - Chilevisión

Mauricio Díaz es el nombre del patrullero preventivo de La Cisterna que falleció tras ser atropellado durante una persecución policial ocurrida la noche del viernes.

Según se informó, el guardia municipal se bajó de su patrulla y habría perseguido a uno de los delincuentes hasta la autopista Américo Vespucio, donde fue arrollado.

Un hecho que hasta hoy su familia no consigue comprender, asegurando que esto no estaba dentro de sus labores.

¿Quién era el guardia municipal Mauricio Díaz?

Padre de dos niños y eléctrico de formación, Mauricio terminó en el 2020 en la Municipalidad de La Cisterna.

Con el tiempo se le dio la posibilidad de formar parte del equipo de seguridad, desempeñándose como patrullero preventivo hasta su muerte.

Nicole Cabrera, su pareja, destacó las muestras de cariño recibidas en su masiva despedida: "Mauricio era muy querido, pero nunca imaginé tanto".

Asimismo, tal como señalamos anteriormente, para su familia continúa siendo incomprensible la forma en que murió, dado que era una persona cautelosa en su trabajo.

"Lo que no podemos entender es lo que hizo después. Cuando pasó el accidente... él siempre me dijo 'Nico, no te preocupes, yo me cuido'", declaró su pareja.

Lo mismo sostuvo Edison Díaz, hermano de Mauricio, asegurando que "siempre le dijimos que no se metiera en cosas, que llamara a Carabineros".