Qué se sabe de los detenidos por triple crimen de carabineros en Cañete: Tienen vínculo familiar - Chilevisión

Los presuntos autores tienen un lazo entre ellos y con las personas que fueron controladas por los uniformados para el cumplimiento de sus medidas cautelares aquel 27 de abril.

A más de tres meses del triple crimen de carabineros en Cañete, este lunes se dio a conocer la detención de tres presuntos involucrados en el ataque que produjo la muerte de Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal.

La captura fue confirmada por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras un operativo que se realizó durante esta madrugada.

🚨#Urgente: A poco más de tres meses del cobarde y cruel asesinato de Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal en Cañete, desde Los Álamos el General Director, Ricardo Yáñez, confirma la detención de tres sujetos, por su presunta participación y responsabilidad en el crimen…

Qué se sabe de los detenidos

Respecto de los detenidos, se dio a conocer que en concreto son 3 de los 4 investigados por su implicancia en el crimen de los uniformados. Dos de ellos serán trasladados a la Comisaría de Cañete, y el tercero se mantiene aprehendido en la Comisaría de Ñuñoa.

Hay un cuarto individuo que, al momento de la captura, se dio a la fuga. Sin embargo, continúa el procedimiento para dar con su paradero.

Preliminarmente se indicó que los imputados tienen relación con el bandas delictuales de la zona, siendo identificados como Felipe Antihuen Santi, Yeferson Antihuen Santi y Nicolás Bastián Rivas Paillao.

Vínculos familiares

Asimismo, tres de los cuatro sospechosos son hermanos y tienen vínculo directo con las dos personas a las que se les realizaba el control de medidas cautelares en su domicilio.

Recordemos que dicho procedimiento fue el origen del ataque, dado que los funcionarios acudieron a dicha vivienda para el control y luego fueron hallados sin vida, a bordo de una camioneta institucional incendiada.

La evidencia balística encontrada en el lugar de los hechos permitió dar con la identidad de los presuntos autores, quienes durante todos estos meses fueron indicados como los principales sospechosos del caso.

Finalmente, respecto de los tres detenidos cabe señalar que poseían antecedentes asociados a otros tres ilícitos: Una persecución policial con vehículo volcado tras robo de armas en marzo de 2023; atentado a comisaría Capitán Pastene y robo a empresa en Los Álamos.

Móvil del ataque

El fiscal a cargo de la investigación, Roberto Garrido, expuso además los presuntos motivos detrás del ataque ocurrido el 27 de abril.

"Uno es de hacerse con las armas que los funcionarios de Carabineros portaban y otro es atacarlos directamente, en relación con una de las personas imputadas que ya tiene antecedentes por ataque directo a uniformados", planteó Garrido como hipótesis que baraja la Fiscalía.

Junto a lo anterior, el persecutor dio a conocer que "hemos determinado que existen organizaciones criminales que no tienen otra finaldiad que proporcionar lucro a las personas que las integran, y no tiene ninguna finalidad de carácter político y sus reivindicaciones no se vinculan con la demanda de derechos del pueblo mapuche".

"Dentro de estas orgánicas participan diferentes personas que a veces utilizan la denominacion de Weichán Auka Mapu y otras veces de Resistencia Mapuche Lafkenche, como el caso de las personas que hoy día están siendo detenidas e imputadas", complementó.