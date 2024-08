Presidente Boric recibe a embajador expulsado de Venezuela y reafirmó que no reconoce triunfo de Maduro - Chilevisión

Recordemos que el mandatario de nuestro país afirmó que Chile no reconocería el triunfo de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales, esto tras existir una carencia de pruebas al no transparentar las actas.

Durante este viernes el Presidente Gabriel Boric informó mediante su cuenta de X sobre el recibimiento del embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, en el Palacio de La Moneda.

Hasta la casa de gobierno llegó ambién el canciller Alberto van Klaveren, esto en el marco de la expulsión del diplomático desde el país bolivariano.

"No validaremos ningún resultado que no esté verificado"

"Recibí en La Moneda al canciller Alberto van Klaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión", señaló el Presidente Gabriel Boric a través de X.

En este sentido, reforzó la decisión y sus dichos en relación a la crisis en Venezuela: "Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes", sumó.

"Además, hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia", cerró.

