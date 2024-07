Más de 500 nuevos carabineros: Pdte. Gabriel Boric presentó refuerzos en seguridad para la RM - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric dio la bienvenida a 509 efectivos de la Escuela de Formación de Carabineros que serán destinados para reforzar la seguridad de diversos puntos en la Región Metropolitana.

En compañía de la ministra del Interior, Carolina Tohá, informaron que ellos se sumarán a 400 carabineros que patrullarán la capital en el marco del Plan Calle sin Violencia.

"Estamos con los nuevos funcionarios de Carabineros que van a comenzar a realizar la práctica como parte de su formación profesional. Estos funcionarios van a ser parte del reforzamiento integral del Plan Calles Sin Violencia en la Región Metropolitana", explicó el mandatario.

En la misma instancia, el jefe de Estado aseguró que el gobierno está "mostrando los avances y cumplimiento en los compromisos que hemos adquirido con las familias de Chile en materia de seguridad".

Junto a lo anterior, declaró que "estos son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes, hechos concretos, medidas efectivas, con unidad de propósito, con el Estado presente".

"Acá no hay atajos, no hay improvisación y tampoco, al menos yo, tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada. Chile está enfrentando de manera firme y decidida a la delincuencia", aseveró el presidente.