“Por eso no frenaste”: Tía de joven atropellada en Vitacura envió potente mensaje al autor del siniestro - Chilevisión

"No sabes el dolor que me dejaste, no sé cómo vamos a salir adelante, mi bella princesa, no sabes la falta que me vas a hacer siempre", cerró en su cuenta personal.

Médico que la atropelló quedó en libertad y firma mensual

Cabe recordar que fue el pasado 16 de julio cuando ocurrió el trágico deceso, momento en que el conductor identificado como José Gregorio Colina Flores, médico dermatólogo de profesión, arrolló a la mujer mientras caminaba por un paso de cebra.

Tras ser detenido, el profesional fue dejado en libertad con las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de salir del país. Mientras que el Tribunal de Garantía otorgó al Ministerio Público y a la defensa del médico un plazo de investigación de 100 días.

"Mató a mi hija en un paso habilitado. No puede ser que siga pasando esto en Chile. Y que él ande felizmente mientras a nosotros nos arruinó la vida, nos quitó nuestra hija", expresó la madre de la víctima Soraya Villarroel a CHV Noticias.