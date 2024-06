Polémica celebración del Día del Padre con vedettes y buses de acercamiento: Municipio compartió videos - Chilevisión

La actividad fue expuesta por un concejal de Olivar en Contigo en la Mañana, cuestionando el gasto para la realización del evento y el contexto del mismo.

Con una denuncia en Contraloría para el esclarecimiento del uso de fondos, terminó la celebración para el Día del Padre que fue organizada por la Municipalidad de Olivar, en la Región de O'Higgins.

Una actividad que no sólo involucró el presunto gasto de aproximadamente $7 millones, según comentó un concejal en Contigo en la Mañana, sino que además involucró un show con vedettes, cantantes y comediantes.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El evento realizado el pasado 19 de junio fue anunciado a través de las redes sociales del municipio, prometiendo "una velada llena de humor, risas y sensualidad, donde compartiremos momentos especiales en honor a todos los padres de nuestra comunidad".

Seguido de esto, también fue el propio municipio el que compartió imágenes de cómo se vivió la celebración en el teatro municipal, destacando "la vibrante presentación de un grupo brasileño que hizo bailar a todos con su ritmo contagioso", tachando la celebración como un evento exitoso.

"Las prioridades no están claras"

Sergio Aravena, concejal de la comuna, entregó su versión de los hechos a Contigo en la Mañana y advirtió que “mi crítica parte por el contexto en que se realiza esta festividad".

"La necesidad de los vecinos en una comuna mitad urbana y mitad rural tiene que ver mucho con las prestaciones de servicios, con las urgencias, con la disponibilidad de remedios en los Cesfam -que muchas veces no existe-, con la conectividad de sectores aislados, sobre todo en tiempo de lluvias intensas", continuó.

Servicios o necesidades que "hoy el municipio no los tiene considerados o está en un plano secundario", agregó Aravena. Por lo mismo el cuestionamiento a dicha actividad, acusando que "me parece que las prioridades no están claras".

"Se dispuso de buses de acercamiento a esta actividad (...) Es un evento ochentero, retrógrado, que cosifica a la figura y la dignidad de la mujer", cerró.

Denuncia ante Contraloría

Debido a esta situación, Aravena y otros colegas presentaron una denuncia en Contraloría para aclarar el uso de los fondos invertidos en esta celebración.

"Busco que se contextialice el uso de los recursos, la priorización que debe tener, que sea de acuerdo a la probidad y a un mensaje valórico que el municipio pueda entregar el Día del Padre", añadió el concejal.