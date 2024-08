Perros abandonados causan el 29% de la depredación del ganado y fauna silvestre en Chile, según el SAG - Chilevisión

Un estudio publicado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Universidad de Chile reveló inquietantes datos sobre la pérdida de ganado doméstico y de fauna silvestre en nuestro país a causa de los perros de libre deambular.

En concreto, las estadísticas recientes apuntan que se han convertido en el principal depredador, ya que estos animales son responsables del 29% de la depredación del ganado doméstico, lo que equivale a más de 10.000 animales afectados desde 2012.

"Estos animales (los perros), que muchas veces han sido abandonados y también sufren, representan (...) un grave riesgo para la vida silvestre, el ganado y la salud pública, además de afectar el equilibrio de los ecosistemas", subrayó el Director Nacional del SAG, José Guajardo Reyes.

De acuerdo con el organsimo, el concepto de “perros en condición de libre deambular” corresponde a cualquier perro que se encuentre en un espacio público, urbano o rural, sin la compañía y supervisión de humanos.

En ese sentido, el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, José Manuel Yáñez, puntualizó en la importancia de la Ley de Tenencia Resposable de Mascotas y Animales de Compañía y en su correcta implementación.

"(Dicha ley) genera un cambio, pero si no realizamos el cambio cultural y si no educamos a las personas, a los tutores o los dueños de mascotas, vamos a seguir entrampados en un círculo vicioso que no nos lleva a soluciones integrales que permitan avanzar en este aspecto", advirtió.

Se registraron 36 ataques a pudúes en 2023

Fue en 2012 cuando el SAG implementó el "Procedimiento de Atención de Denuncias de Ataques de Carnívoros a Ganado Doméstico", que a través de la recepción de denuncias de agricultores y productores que han sufrido ataque a sus animales, se han verificado los daños en terreno.

Según estos datos, los perros han sido responsables del 29% del ganado depredado, con 10.567 animales afectados, siendo el depredador que más daño causa al ganado doméstico.

A su vez, indicó el director de la entidad, en 2023 han atendido denuncias de ataques de perros a diversas especies, incluyendo 36 pudúes, 6 guanacos, 4 coipos y otros animales como monitos del monte, zorros, quique y varios tipos de aves