“Parecen magos”: Johnny Herrera sufrió insólito robo de camioneta mientras comía en restaurante - Chilevisión

Según indicó el ex futbolista, todo ocurrió en cosa de minutos mientras comía en un local gastronómico de la Región de Valparaíso. "Me quedé con las puras llaves en la mano", relató.

Johnny Herrera preocupó a sus seguidores tras reportar el robo de su vehículo, un jeep modelo Gladiator avaluado en más de $50 millones, afuera de un restaurant en la Región de Valparaíso.

"Me robaron mi camioneta anoche afuera de Roberta (restaurante), entre Reñaca y Concón. Cualquier ayuda sirve", fue el llamado del ex arquero de Universidad de Chile en su cuenta de Instagram.

Según detalló el afectado a LUN, todo ocurrió en cosa de minutos mientras él comía al interior del mencionado local.

"Entré a cenar, debo haber estado una hora en el local, ni recuerdo bien el tiempo exacto, pero dejé mi jeep afuera y, cuando salí, ya no estaba. Lo estacioné a 10 o 15 metros de la entrada y no estaba", relató.

Johnny Herrera sufrió robo de camioneta en Viña del Mar

En diálogo con el mismo medio, el recordaro portero de la U. de Chile recordó cuando fue víctima de otro robo en 2022, aunque en esa ocasión los delincuentes actuaron con violencia y le quitaron su auto marca Porsche, que después logró recuperar.

"Salí del local y llamé al tiro a Carabineros, ellos llegaron de inmediato y no había registro de nada", señaló Herrera sobre este nuevo hecho delictivo.

El comentarista deportivo informó que al interior de la camioneta tenía documentos importantes y un computador, aunque rescató que "la vez anterior me siguieron desde Santiago y me encañonaron. Ahora, dentro de todo lo malo, no hubo violencia; estos tipos llegaron y se la robaron".

De acuerdo a las primeras informaciones, el jeep estuvo durante algunas horas en la zona donde fue robado y después los sujetos se desplazaron sobre el mismo con destino a Santiago.

El último rastro fue en avenida Departamental, cuando pasaron por un pórtico del tag en la autopista.

"Familiarmente estamos en calma, aunque la sensación es de impotencia y rabia (...) ¿Cómo se la robaron? estos tipos parecen magos, porque hay varias formas tengo entendido. Onda se meten a un computador, la hacen andar y se la llevan", lamentó.

"Me quedé con las puras llaves del auto en la mano. Se pasan, veremos si hay cámaras, pero eso ya es parte de la investigación policial y veremos si se puede lograr algo", añadió.

Mira la publicación de Herrera acá: