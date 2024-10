El cantante se refirió en duros términos a la situación de seguridad del país, indicó que "cerraría las fronteras definitivamente para ciudadanos de ciertos países" y también a las penas para quienes "hacen encerronas".

El cantante Pablo Herrera volvió a referirse en duros términos a la migración en Chile y la delincuencia, asegurando que "volvería a minar el desierto" para que nadie pase por ahí.

Tras asegurar que en nuestro país no existe "un verdadero líder", Herrara señaló que las fronteras deberían cerrarse de manera definitiva.

Polémicas declaraciones de Pablo Herrera

"La más urgente, la migración, el cierre definitivo de las fronteras (...) yo cerraría las fronteras definitivamente para ciudadanos de ciertos países, con una visa muy estricta", señaló sin dudar a La Metro FM.

"Volvería a minar todo el desierto de Chile, que ningún hueón (sic) pueda pasar caminando", expresó.

También, agregó que "pondría militares en posiciones en lugares críticos (...) bajaría la pena, que hoy creo que es 14 años... la edad punible, la bajaría a los 10 años, pero para que no me digan que no creo en los derechos humanos ya, a los 12 años, pa' dentro a la cárcel, a todos los que hacen encerronas".