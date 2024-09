“Oh, tiene harta plata, señora”: Jubilada asaltada reveló inquietante antecedente previo al robo - Chilevisión

Rossana, la víctima del delito, reveló a Contigo en la Mañana cómo fue el día previo al retiro del dinero y una particular frase que le dijo uno de los guardias que la atendió.

La adulta mayor a la que le robaron $28 millones de su jubilación entregó nuevos antecedentes sobre el asalto que sufrió tras salir de una sucursal del BancoEstado en Gran Avenida, comuna de El Bosque, en compañía de su familia.

En conversación con Contigo en la Mañana, la víctima reveló cómo fue el día previo al retiro del dinero y una particular frase que le dijo uno de los guardias que la atendió.

Nuevos antecedentes en robo a jubilada

Rossana, la víctima, contó que se jubiló en enero tras más de 20 años trabajando en el Hospital Barros Luco y que le dieron un incentivo al retiro.

El dinero que recibió lo invirtió en un fondo mutuo y el día anterior al asalto fue a preguntar al banco qué tenía que hacer para retirar su plata.

"(El lunes) fui a preguntar al banco si podía sacar mi plata y me dijo 'no, tendría que venir mañana (martes) porque hay que hacer unos papeles'", recordó.

Tras eso, agregó que ese día un guardia del lugar "se sube por detrás de la ejecutiva, se pone delante del vidrio y dice 'oh, que tiene harta plata usted, señora, por qué no se lleva usted los 27 millones y me deja el resto a mí'... eran 27 millones 998, algo por ahí".

"La ejecutiva me hablaba, me decía 'usted tiene fondos mutuos (...) ayer fui y esa niña no estaba, entonces le pregunté a la de al lado qué hago con el papel (que le habían dado el día anterior)", continuó.

VER MÁS SOBRE EL BOSQUE

Luego, tras retirar el dinero en efectivo, esperó durante 20 minutos y "de ahí me llaman y me pasan toda la plata ahí (...) le eché entremedio del bolso de la bebé (nieta) y le dije a mi yerno vámonos rapidito".

Pese a que su yerno intentó evitar el robo lanzando el bolso hacia adentro, Rossana aseguró que los guardias no hicieron nada.

"Yo le decía (al vigilante) 'señor, tiene arma, ayude' y dijo 'no, yo de la puerta para adentro'", recordó la adulta mayor.