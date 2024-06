“No me hagas esto”: La reacción de supuesta estafadora al ser interpelada por equipo de CHV Noticias - Chilevisión

La mujer fue condenada por el delito de giro doloso de cheques y en 2023 la justicia la sentenció a una pena 300 días de presidio menor en su grado mínimo. Por su intachable conducta anterior esta fue sustituida por una remisión condicional.

María Labbé Mesina es acusada de estafa por supuestas amigas y vecinas, pues acusan que se presentaba como una exitosa emprendedora con una serie de negocios para así tentar a sus cercanos.

Un grupo de personas denuncia y busca a esta mujer. Dicen que primero se hizo su amiga y luego les ofreció un millonario negocio en inversión, sin embargo, ni las utilidades ni el dinero que le depositaron volvieron.

"Cuando fui a hacer la denuncia en la PDI, el detective me dijo que era estafa, ya que me mostró su hoja de vida, donde tenía más de 14 denuncias", afirmó Nicole Piña, una de las víctimas.

La mujer fue condenada por el delito de giro doloso de cheques y en 2023 la justicia la sentenció a una pena 300 días de presidio menor en su grado mínimo.

Sin embargo, por su intachable conducta anterior esta fue sustituida por una remisión condicional, teniendo que asistir a un centro de reinserción social. Según Gendarmería, no asistió durante el mes de marzo.

La acusada no quiso entregar declaraciones

Después de la denuncia, prácticamente ninguna de las víctimas pudo volver a ver a María Cristina Labbé, sin embargo, después de buscarla por varios días, un equipo de CHV Noticias la encontró afuera de su domicilio en Independencia.

"No me hagas esto, por favor", dijo la mujer, después que el equipo de CHV Noticias se presentara y le informara sobre el reportaje por presuntas estafas.

"No puedo hablar ahora, otro día si querí', me dejaí' tu teléfono y podemos hacer algo. Ahora no voy a hablar. Ahora no puedo", expresó, antes de ingresar raudamente a su edificio.

