“Desgarrador”: La misteriosa última llamada de ingeniero que lleva 3 días desaparecido en Rancagua - Chilevisión

Desde el sábado Christopher Flores Martínez permanece inubicable, luego de salir a caminar por la Carretera del Cobre en la ciudad de Rancagua. Desde entonces, su esposa encabeza su búsqueda.

Tres días desaparecido cumple Christopher Andrés Flores Martínez, ingeniero eléctrico de 36 años que fue visto por última vez la noche del sábado en la Carretera del Cobre, en la ciudad de Rancagua.

Aunque su residencia fija es en Los Andes, región de Valparaíso, desde hace un tiempo desempeña funciones en la minera El Teniente, por lo que lleva dos meses con sistema de turnos y viviendo en una pensión.

Cristopher Flores mide 1,80 metros, tiene contextura atlética y cabello castaño oscuro. Al momento de su desaparición vestía una polera gris oscuro, jeans grises y zapatillas negras con líneas blancas.

La teoría de esposa de ingeniero desaparecido

Quien encabeza su exhaustiva búsqueda es su esposa, Francisca Bolvarán, quien se trasladó hasta la ciudad de la región de O'Higgins con el fin de encontrarlo: "Duermo lo justo, he dormido dos horas solamente (...) estamos existiendo por la necesidad de encontrarlo".

En conversación con el medio local El Tipógrafo, señaló que llevan 19 años juntos y, sobre la desaparición, sostiene que "él está desorientado". "Quizás salió como para respirar, para oxigenarse un poco, porque estaba abrumado, porque estaba muy estresado", expresó.

Respecto al último contacto que mantuvo con su marido, relató que le pareció "raro" el término de la conversación telefónica. "Después cuando apagó el teléfono fue peor porque dije, a ver, ¿se le descargó primero? Pero voy a seguir tratando", contó.

Luego, al no tener respuesta, llamó a un número de emergencia para que lo fueran a ver a su habitación."Y cuando fueron no estaba, no estaba. Había salido", dijo Francisca, junto con advertir que salió sin celular ni dinero.

“Yo creo que puede haber un cúmulo de cosas, pero sí, yo siento que todo va más como un tema laboral. Así como de estrés porque llevaba dos meses, como que no estaba trabajando realmente, todavía en estos cursos", recalcó la mujer, antes de hacer una última reflexión.

“Entonces, saber que también hay un sufrimiento de parte de la familia, pero enorme. Esto es desgarrador y nos mantiene activos, nos mantiene lúcidos solamente en la necesidad de encontrarlo”, cerró Francisca.