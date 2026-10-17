Minsal declara Alerta Sanitaria en la RM ante riesgo de aluviones por nuevo sistema frontal

La medida tendrá una vigencia de 45 días y busca reforzar la capacidad de respuesta de la red de salud ante las lluvias pronosticadas.

El Ministerio de Salud (Minsal) declaró este sábado una Alerta Sanitaria para toda la región Metropolitana ante el riesgo de aluviones asociado a un nuevo sistema frontal.

A través de un comunicado, el organismo informó que la medida tendrá una vigencia de 45 días y busca reforzar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Alerta Sanitaria en la región Metropolitana

El Minsal explicó que la decisión responde al pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas, granizos y fuertes vientos para los próximos días.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (MDC) se esperan precipitaciones para el lunes 19 y martes 20 de octubre, siendo este último el día peak de las lluvias.





“Frente a este escenario, la Alerta Sanitaria permitirá anticipar riesgos, fortalecer la preparación de la red asistencial y actuar con mayor rapidez ante eventuales nuevas emergencias”, sostuvo el Minsal.

En esa misma línea, el organismo advirtió que “las inundaciones, la acumulación de barro, la eventual contaminación de agua y alimentos y las dificultades de saneamiento pueden aumentar el riesgo de enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias y otras complicaciones“.

“Estamos tomando las medidas necesarias para proteger la salud de las personas y anticiparnos a las consecuencias que podría tener un nuevo sistema frontal”, planteó la ministra May Chomalí.