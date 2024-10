Ministra Tohá califica de “alarmante” presunto uso de Inteligencia de la PDI por parte de Monsalve - Chilevisión

De acuerdo a la información que ha surgido, el ex subsecretario habría recurrido a la inteligencia para pedir revisar las cámaras del hotel en el que habrían ocurrido los hechos.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la grave denuncia sexual que enfrenta el ex subsecretario Manuel Monsalve y al supuesto uso de la Unidad de Inteligencia de la PDI que se está investigando.

Fue el pasado jueves cuando se dio a conocer que una funcionaria del ministerio presentó una denuncia por violación en contra de Monsalve, mientras que el viernes el presidente Gabriel Boric confirmó que el denunciando pidió a funcionarios de Inteligencia de la PDI que revisaran las cámaras del hotel en el que habría ocurrido el hecho.

Ministra Tohá y presunto uso de Inteligencia de la PDI

Consultada por CNN Chile sobre el supuesto uso de Inteligencia de la PDI por parte de Monsalve, Tohá comenzó aclarando que el director de la institución, Eduardo Cerca, se lo informó y luego ella misma se lo comunicó al mandatario "tres minutos después de que el director de la PDI abandona la sala".

"Es alarmante la posibilidad de que se haya ocupado la instancia de la Inteligencia para protegerse de una eventual acusación. Entonces, es grave ese riesgo, pero la investigación tiene que definir si fue así o no", argumentó la ministra.

Con respecto al uso del avión de Carabineros en el que Monsalve habría viajado a la región del Biobío para comunicar la denuncia a su familia, la autoridad expresó que hay un sumario.

"Hay un sumario sobre esos aspectos para ver si la manera en que se desplazó el ex subsecretario estuvo apegada a la normativa, mientras él era todavía subsecretario. Sin embargo, es tener un viaje cualquiera, era un viaje personal. Entonces, eso lo tiene que establecer el sumario", detalló.

Tohá descartó presentar su renuncia

La ministra también descartó renunciar al cargo tras conocer la denuncia por violación de Monsalve y tras las críticas de la oposición.

"No, no he pensando en renunciar, creo que no corresponde a lo más mínimo. Aquí hay un ex subsecretario que está siendo investigado, a nosotros nos toca hacer las tareas de seguridad, no sé por qué deberíamos renunciar", indicó.