“Mi temor está en...”: La preocupante teoría de la mamá de chilena desaparecida en Miami - Chilevisión

María de Los Ángeles, radicada hace dos años en Estados Unidos, permanece inubicable desde comienzos de noviembre. Aunque confirmaron que está con vida, aún no tienen noticias de su paradero.

Dos meses desaparecida cumplirá María de Los Ángeles Iturres Ruiz (30), quien vive desde 2022 en Miami y cuyo rastro permanece inubicable desde comienzos de noviembre.

La mujer radicada en Estados Unidos es oriunda de la comuna de El Quisco, región de Valparaíso, y desde que se mudó a Norteamérica ha trabajado en almacenes, bares y restaurantes.

Su paradero es todo un misterio, pues su desaparición ocurrió en extrañas circunstancias y los antecedentes que se manejan aún no han arrojado pistas en torno al caso.

La familia de la joven madre concedió una entrevista con La Cuarta, donde aseguró que los últimos día que la vieron la notaron decaída, junto con revelar una hipótesis sobre lo ocurrido.

La teoría de la familia por la desaparición

En medio de la búsqueda, desde el círculo cercano aseguraron que un primo contactó a María de Los Ángeles por videollamada, aunque las imágenes causaron aún más preocupación.

Pese a que confirmaron que se encontraba con vida, su madre advirtió que no lucía un buen aspecto: "La vimos y no estaba en muy buenas condiciones. Ya sabemos que está con vida, pero las condiciones en que se le vio no eran las óptimas".

"Estaba muy demacrada, ida, no tenía buena cara. No sé si algo podrían haberle dado”, agregó, junto con especular que podría estar bajo el control de una tercera persona.

“Mi temor está en que la tengan retenida, porque justo se conectó ahora después de tanto tiempo. Al menos sabemos que está viva, hasta el día de ayer”, teorizó.

Finalmente, agregó que “desconozco qué pudo haber gatillado todo esto. No sé si alguien pudiese estar influyendo en ella, de mala manera, o la pudiesen tener retenida, que estén influyendo en su pensamiento. Esa es una hipótesis que puedo manejar”.