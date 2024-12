Cathy Barriga deja la cárcel y apunta contra alcalde Tomás Vodanovic: “Me persigue” - Chilevisión

Cathy Barriga salió de la cárcel de San Miguel luego de que se revocara su prisión preventiva. En su caótica salida, la ex alcaldesa de Maipú le agradeció a las internas y funcionarias de Gendarmería con las que compartió en su módulo señalando que “acá está el reflejo de lo que es nuestra sociedad hoy en día, muchas de ellas están en la cárcel por algún persecutor y generalmente son hombres”. También apuntó en contra de Tomás Vodanovic y señaló que “hay un persecutor que es hijo del cuarto poder… Me persigue pero no se da cuenta que me está haciendo mucho más fuerte”.