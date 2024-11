Matthei responde a dichos de Vodanovic por Francisco Orrego: “No caigamos en ese tipo de ataques” - Chilevisión

Evelyn Matthei se refirió a la contingencia nacional tras ejercer su voto en la segunda vuelta de estas Elecciones 2024 y arremetió contra el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien aseguró que los alcaldes sienten preocupación si es que Francisco Orrego sale elegido como gobernador regional de la Región Metropolitana. Es por ello que Matthei declaró: "Tomás, no caigamos en ese tipo de ataques", y además enfatizó en que si Francisco Orrego es elegido "Va a ser un gran gobernador y va a trabajar con todos". En esa misma línea, la militante mejor evaluada de Chile Vamos criticó la seguridad en el país: "Si el Gobierno de Chile no tiene total control de las cárceles, entonces no hay como luchar contra el crimen organizado", y finalmente sentenció: "Es muy complejo que Gendarmería sienta que no puede proteger a una persona que está privada de libertad", en relación al Caso Monsalve.