Martín Vargas a 5 semanas de su grave atropello: “La peor pelea de mi vida, pero le gané a la muerte” - Chilevisión

El ex boxeador se recupera del accidente ocurrido a pocos metros de su casa y que lo dejó con una serie de fracturas. Ya recibió el dinero comprometido por Leonardo Farkas para sus cuidados médicos.

El ex boxeador nacional Martín Vargas está teniendo una positiva recuperación del atropello del que fue víctima a sólo metros de su casa en Villa Capri (Maipú), hace más de un mes.

Un panorama que al principio se veía bastante adverso debido a sus lesiones y fracturas, situación de la que no quedó ajeno el empresario Leonardo Farkas, quien ya le entregó su ayuda económica comprometida para hacer frente a los costos de los tratamientos médicos.

La recuperación de Martín Vargas

En conversación con LUN, el destacada deportista hizo una reflexión en torno a este inesperado suceso, asegurando que "es una satisfacción estar recuperándome luego del estado en que quedé, pero gracias a los cuidados de mi familia ya estoy mejor".

"Esta es la peor pelea que tuve en mi vida, pero la gané a la muerte", complementó, enfatizando que con el golpe de la moto "volé como 20 metros" y resultó con sus costillas fracturadas.

Respecto del inicidente y su recuperación, Vargas reconoció que "pasé unos momentos críticos, aunque lo más importante es estar bien después de estar metido en el hoyo. Soy duro de matar".

Y ahora sus proyectos están enfocados en el deporte: "Tengo mis alumnos y además del deporte me gusta enseñarles a que sean educados, respetuosos, que cedan el asiento a los mayores".

"Quiero seguir luchando por la vida"

Finalmente, manifestó su gratitud con sus cercanos, quienes lo han ayudado en el proceso.

"Yo soy feliz con mi mujer, con los hijos, con los nietos. Quiero seguir luchando por la vida, y desde mi rincón ayudando al deporte chileno. Hay Martín para rato. A mí la plata no me interesa, me preocupa sí que mi familia no tenga problemas de ese tipo", cerró.

Cabe señalar que durante la entrevista del citado medio, un asesor de Farkas llegó a la casa del ex boxeador para hacerle entrega de los $2 millones prometidos.