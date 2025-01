¿Hay que estar alerta? Marcelo Lagos explicó relación de terremotos en Chile, Japón y México - Chilevisión

El geógrafo indicó en Contigo en la Mañana que el reciente terremoto 6,9 en Japón es un evento "que ocurre normalmente en zonas de subducción".

Un reciente terremoto de magnitud 6,9 en Japón encendió las alarmas en Chile ante un posible tsunami en las costas. Sin embargo, esta alerta fue descartada por las autoridades.

El geógrafo Marcelo Lagos explicó en Contigo en la Mañana la relación entre los movimientos telúricos en Chile y Japón, además de México, otro país que se encuentra en zonas altamente sísmicas debido a los límites de placas tectónicas.

La relación en terremotos de Chile, Japón y México

Los tres países están ubicados en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por intensa actividad sísmica y volcánica.

Por lo mismo, Chile, México y Japón han desarrollado tecnologías para alertar a la población segundos antes de que llegue el movimiento sísmico, además de infraestructuras y protocolos de emergencia para reducir el impacto de futuros eventos sísmicos.

Durante el matinal de Chilevisión, Lagos indicó que el reciente evento en Japón tinene que ver con "terremotos que ocurren normalmente en zonas de subducción, donde placas tectónicas más densas y pesadas se introducen bajo otras".

"Todo esto ocurre particularmente en la cuenca del Océano Pacífico y se le conoce popularmente como el Cinturón de Fuego o el Anillo de Fuego", afirmó el experto.

Consultado sobre un posible vínculo entre los recientes sismos en los tres países, el geógrafo sostuvo que "así mirado de cerca no hay conexión, pero todo depende de escala de dónde lo miremos (...) Son procesos independientes, pero probablemente hay interconexiones".

Un hecho no menor es el evento que ha ocurrido en fechas cercanas en Chile, México y Japón. Por ejemplo, luego del terremoto de 27 de febrero de 2010, al año siguiente hubo uno en la región de Tohoku.

Al respecto, Lagos remarcó que "no existe ninguna conexión numérica (...) Estamos en la zona donde ocurren los terremotos más grandes del mundo, por lo tanto, no es raro y no somos inmunes a la amenaza sísmica".

