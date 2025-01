Luego de dos meses de ausencia y cinco licencias médicas, la diputada regresó este lunes al Congreso Nacional en medio de la polémica por sus llamadas a las denunciantes de Jorge Valdivia, su ex pareja.

Este lunes Maite Orsini regresó al Congreso para retomar sus actividades parlamentarias tras casi dos meses fuera por licencia médica.

En ese sentido, la diputada llegó siendo representada por el abogado Gabriel Osorio ante el Tribunal Regional Supremo del Frente Amplio.

Esto, debido a que al interior de la colectividad se revisará una posible expulsión de la diputada, luego de que se le suspendiera temporalmente la militancia.

Recordar que Orsini se ha visto envuelta en varias polémicas debido a sus llamadas a las denunciantes de Jorge Valdivia, en medio de las indagatorias que se llevan en su contra por violación.

Maite Orsini descarta renunciar al Frente Amplio

Orsini afirmó que "hoy retomo mi actividad parlamentaria tras un periodo de licencia médica dada una situación delicada de salud que tuve que atender".

"Aunque ese proceso de cuidado y de tratamiento aún no termina, me siento en condiciones de retomar mi actividad parlamentaria, que es mi trabajo y que me apasiona y con el que tengo un compromiso que reafirmo", añadió.

"Si bien estos últimos meses han sido difíciles, las explicaciones pertinentes las tengo que dar este miércoles ante el tribunal supremo de mi partido y espero que mi actuar sea juzgado con justicia y objetividad", finalizó, descartando además renunciar a la colectividad.