“Es como sucio…”: Madre de chilena asesinada en Austria reveló cómo era su relación con el homicida - Chilevisión

La joven había dado a conocer a su madre, que vive en Chile, sobre el extraño comportamiento del rumano, sin embargo, evitó darle cara al atacante para evitar "tener problemas con él".

Hace diez días se conoció la historia de una chilena que fue brutalmente asesinada por su compañero de departamento en Viena, Austria. Ahora, la madre de la víctima, dio a conocer detalles clave de cómo era el atacante.

Carla Antonia S. llevaba ocho meses viviendo en el extranjero gracias a la visa Working Holiday al momento en que fue atacada. Desde la distancia, la joven se comunicaba con su madre y le reveló cómo era su convivencia con el rumano.

¿Qué dijo la madre de la joven asesinada en Austria?

Carla tuvo un difícil comienzo para viajar a Europa, según comentó su madre a La Tercera, lo que no mejoró al llegar allá, puesto que le costó establecerse laboralmente y encontrar donde vivir, hasta que llevó al distrito de Floridsdorf. "Le cambió la vida", aseguró la madre.

Sobre la relación que tenía Carla y su compañero de piso, Eduard, un joven de 26 años de nacionalidad rumana. No obstante, ambos tenían una relación de cortesía en la que apenas se saludaban.

“Algo de él que no le gustaba, pero no sabía bien qué era”, recordó la mamá de Carla, agregando que su hija una vez le comentó: "Es como sucio, pero me da lata decirle algo porque no quiero tener problemas con él”.

Recordemos que previo a su deceso, Carla había dado a conocer a sus compañeros de trabajo que Eduard tenía ciertos comportamientos extraños.

Si bien estos llamaron a la policía, y uno de ellos se encontraba realizando una videollamada con la víctima al momento de ocurrir el homicidio, el atacante terminó falleciendo al momento en que la policía intercedió en la escena del crimen.