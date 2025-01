Lo que se sabe del hallazgo del cuerpo sin vida del ingeniero desaparecido en Rancagua - Chilevisión

Christopher Flores, de 36 años, estaba inubicable desde el pasado sábado 11 de enero en la ciudad de Rancagua. Su esposa Francisca Bolvarán encabezó su exhaustiva búsqueda.

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la tarde de este miércoles el hallazgo del cuerpo sin vida de Christopher Flores, el ingeniero que estaba desaparecido desde el pasado 11 de enero en Rancagua.

Los restos del hombre de 36 años fueron encontrados en un sector cercano a Cachapoal, al sur de la ciudad de la región de O'Higgins, cerca de donde fue visto por última vez.

El subprefecto Juan Reyes Gutiérrez, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, especificó que los detectives dieron con el cadáver en la ribera norte del río Cachapoal.

"En el procedimiento se pudo establecer fehacientemente que la persona no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas (...). La data de muerte era de tres a cuatro días", detalló el subprefecto.

Según detalló, los funcionarios corroboraron que se trataba del sujeto mediante su huella dactilar, lo que permitió el traslado de su cuerpo hasta el Servicio Médico Legal para las pericias correspondientes.

Esposa de Christopher encabezó su búsqueda

Aunque su residencia fija estaba en Los Andes, región de Valparaíso, Christopher comenzó a desempeñar funciones en la minera El Teniente, por lo que llevaba cerca de dos meses con sistema de turnos y viviendo en una pensión.

“Es una persona totalmente normal. No tiene vicios que no fuma, no toma, no consume drogas, pero quizás tuvo como un golpe de liberación de estrés, tal vez alguna crisis de pánico", especuló su esposa, Francisca Bolvarán.

Junto con lo anterior, aseguró que pudo haber estado atravesando “alguna crisis de angustia, probablemente por estrés causado por pega multifactorial”.

“Yo creo que puede haber un cúmulo de cosas, pero sí, yo siento que todo va más como un tema laboral. Así como de estrés porque llevaba dos meses, como que no estaba trabajando realmente, todavía en estos cursos", recalcó ante la prensa.