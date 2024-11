“La familia no está para juzgar”: La postura de Joaquín Lavín padre tras enrolarse para visitar a Cathy Barriga en la cárcel - Chilevisión

Este miércoles, Joaquín Lavín Infante, suegro de Barriga y ex alcalde de Las Condes y candidato presidencial, se hizo presente en el recinto penal para enrolarse y poder visitar a la imputada.

Cathy Barriga cumplió su primera semana en la cárcel de San Miguel tras quedar en prisión preventiva al ser reformalizada por delitos de fraude al fisco y corrupción mientras era la alcaldesa de Maipú.

Días después de quedar detenida, la ex chica Mekano fue visitada por su esposo, el diputado UDI Joaquín Lavín León y Romina Sáez, abogada y ex compañera en el extinto programa juvenil.

En ese contexto, este miércoles Joaquín Lavín Infante, suegro de Barriga y ex alcalde de Las Condes, candidato presidencial y también militante UDI, se hizo presente en el recinto penal para enrolarse y poder visitar a la imputada.

Joaquín Lavín se refiere a Cathy Barriga

En las afueras de la cárcel de San Miguel, Lavín Infante conversó con el programa Hay que decirlo de Canal 13 y se le consultó por la prisión de Barriga y los cargos que se le imputan.

"No voy a opinar del caso porque se va a decir que soy poco objetivo. Yo vengo como papá, como suegro, para hacerle sentir a Joaquín y a Cathy, especialmente, que la queremos mucho, que la apoyamos y que la familia no está para juzgar. La familia está para acompañar y abrazar, sobre todo en los momentos difíciles", señaló.

"Para toda la familia esto ha sido muy difícil y doloroso, me imagino que para él también (Joaquín Jr.), quiero que sienta que lo estamos apoyando y por eso estoy aquí. No quiero opinar sobre el caso, para eso están los abogados, vengo en el rol de suegro y papá y para apoyar", cerró el ex candidato de la UDI.