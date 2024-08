La broma del pdte. Boric en Congreso Jóvenes Futuro: “Le pregunté a ChatGPT qué hacer con la UDI” - Chilevisión

El mandatario participó en la inauguración del Congreso Jóvenes Futuro 2024, instancia en la que aprovechó de bromear con la presencia del senador Juan Antonio Coloma (UDI) a su lado.

El presidente Gabriel Boric realizó una sorpresiva intervernención al inaugurar el Congreso Jóvenes Futuro 2024 que hizo reír a los presentes.

Al inicio de la actividad, el mandatario comentó, a modo de broma, que le preguntó a la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT qué podía hacer con la UDI.

La máxima autoridad del país participó en el inicio del congreso en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, instancia en la que también estaba el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

La intervención del pdte. Boric

"¿Cuántos de ustedes usan ChatGPT? ¿Ocupan o no? No tantos todavía", preguntó el jefe de Estado a los presentes.

"Les aseguro que en un ratito más... Yo hoy le estaba preguntando a ChatGPT sobre unas cuestiones que tengo que hacer en la pega... ¿Qué hacer con la UDI? No me dio la respuesta adecuada, el ChatGPT no sabía", expresó entre risas.

Coloma, en tanto, intervino para responder que "yo pregunté al revés".

Ante eso, el presidente Boric cerró el momento de humor al mencionar que "le voy a preguntar al senador Coloma después qué hacemos".

Esta situación ocurrió un día después de que el mandatario se refiriera en su cuenta de X a la reunión que la UDI solicitó y posteriormente suspendió.