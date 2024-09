“Izquierda progre de cartón”: Los descargos de Cubillos tras polémica por millonario sueldo en USS - Chilevisión

La actual candidata a alcaldesa de Las Condes defendió su comentado salario que ha sido cuestionado en redes sociales. "¿Pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses", reconoció.

La actual candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, defendió este martes el millonario y criticado sueldo que tuvo como docente de la Universidad San Sebastián (USS).

Según reveló El Mostrador, Cubillos habría tenido un contrato como académica por el que recibía $17 millones brutos al mes.

De acuerdo al citado medio, la ex ministra de Educación de Sebastián Piñera habría recibido este pago incluso cuando ella vivía en Madrid, España.

Marcela Cubillos defendió millonario sueldo en la USS

Esta información causó gran revuelo a nivel político, más aún considerando su actual candidatura independiente al municipio de Las Condes, por lo que decidió salir al paso ante las críticas.

A través de su cuenta de X, Cubillos afirmó que dejó "un muy buen trabajo" en la USS para sumir su actual candidatura. "El año 2020 empecé a trabajar en la USS hasta agosto de este año. En docencia e investigación", detalló en la plataforma.

Sí, dejé un muy buen trabajo para asumir la candidatura en Las Condes.



El año 2020 empecé a trabajar en la USS hasta agosto de este año. En docencia e investigación.



Mi marido ejerce un cargo en España, sí. Yo trabajo en Chile.



Estuve siempre entre los profesores mejor… — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) September 23, 2024

Durante un punto de prensa realizado este martes, la ex constituyente apuntó a la "izquierda progre" y "de cartón" y remarcó que la mencionada universidad es privada y "tiene autonomía".

“¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí, ¿pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses”, afirmó.

“Yo la verdad es que no sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo, de contratación y yo no sé qué pretende la izquierda si la próxima vez que yo trabaje en el mundo privado, le tenga que pedir permiso a ellos que me fijen el sueldo”, agregó.

Consultada sobre sus actividades docentes mientras no estaba en Chile, la ex ministra respondió que “esta izquierda progre de cartón, piensan que la mujer profesional -cuando un marido asume un cargo en el extranjero- tiene que dejarlo todo para seguir a su marido, eso es lo único que me faltaba escuchar de esta izquierda progre”.