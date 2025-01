Habla joven con parálisis cerebral que sacó puntaje nacional en la PAES: “Me gusta autodesafiarme” - Chilevisión

Con sólo 18 años, Benjamín Rivas ha demostrado que las barreras no existen cuando se combina esfuerzo y perseverancia. "Sigo sin creérmelo", dijo sobre su alto puntaje en la prueba.

Benjamín Rivas, joven oriundo de Curanilahue, fue uno de los estudiantes que llegó este lunes a desayunar con el presidente Gabriel Boric tras convertirse en puntaje nacional en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Con sólo 18 años, este joven que vive con parálisis cerebral ha demostrado que las barreras no existen cuando se combina esfuerzo y perseverancia.

Rivas obtuvo 1.000 puntos en la prueba de Matemáticas, siendo uno de los mejores estudiantes del país.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Joven con parálisis cerebral es puntaje nacional

En entrevista con CHV Noticias, Benjamín demostró su emoción tras recibir un llamado del mismo presidente Boric para desayunar con él en La Moneda.

"El momento en que me dijo que era el presidente y que había sacado puntaje nacional, no lo podía creer. Fue un momento que me dejó en shock. Hasta ayer y hoy día sigo sin creérmelo", afirmó.

Este joven reside con sus abuelos en la comuna de Curanilahue, en la Región del Biobío, y es ex alumno del liceo público Mariano Latorre, donde cursó su enseñanza media.

VER MÁS SOBRE LA PAES

Desde segundo medio combinó sus estudios con la preparación en un preuniversitario, además de largas horas de dedicación en su casa. Siempre destacó por sus buenas notas, tanto así que salió del liceo con promedio 6,9.

"Me gusta autodesafiarme, cada vez buscaba ejercicios más complicados para ver qué tanto puedo hacer", indicó.

En todo este tiempo, Rivas tuvo el apoyo incondicional de su familia, especialmente de sus abuelos. "Feliz por mi nieto porque gracias a su dedicación y sus estudios logró estar acá", dijo Cecilia Roa, abuela de Benjamín, quien lo acompañó en La Moneda.

El estudiante de 18 años ya tiene claro la carrera que quiere estudiar: Ingeniería de Ejecución en Informática en la Universidad del Bío-Bío, en Concepción.