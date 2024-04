"No sería adecuado": Gobierno confirma que General Yáñez seguirá en su cargo pese formalización

La medida designada por el Gobierno fue con base en la contingencia, ya que sigue abierta la investigación sobre los funcionarios de Carabineros asesinados en la región del Biobío.

La tarde de este domingo, la ministra Carolina Tohá confirmó que el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se mantendrá en su cargo, a pesar de que será formalizado el próximo 7 de mayo.

Esta medida ha sido tomada por el Gobierno en el marco de la investigación del asesinato a los carabineros en el sector de Cañete, en la región del Biobío.

¿Qué dijo la ministra del Interior?

"Que las autoridades estén enfrentando al mismo tiempo, en este caso, no sería adecuado remover al mando de las policías en un instante como ese", partió diciendo la ministra del Interior, agregando que en esta ocasión no se tomarán esa medida en este momento.

Sobre la misma, indicó que el criterio del Gobierno "no va a tomar medidas de cambiar el mando de Carabineros en este momento, a pesar de que es muy inoportuno (...) es la solución que tenemos al frente".

Recordemos que el día sábado, se le había consultado a las autoridades sobre qué pasaría con el General Yáñez, pero, a pesar de indicar que debían estar unidos en esta situación, no dieron a conocer mayores detalles respecto al futuro de la actual máxima autoridad de Carabineros.

No obstante, una vez confirmada la decisión del Gobierno, Tohá agregó que ellos "no pueden mover las formalizaciones, no le corresponde, pero sí consideramos que, en este contexto, no es oportuno un cambio en el mando. Por eso, en este momento, del lado del Gobierno no se promoverá un cambio".

