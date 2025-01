“Fue una desprolijidad mayúscula”: Gobierno reconoce errores en fallido proceso de compra de casa de Salvador Allende - Chilevisión

En conversación con Chilevisión Noticias AM, el recientemente asumido Ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, acusó "desprolijidades" en el proceso que llevó a cabo la administración anterior que pretendía adquirir la casa del ex presidente Salvador Allende, propiedad que tenía como herederos a la Ministra de Defensa, Maya Fernández y la senadora Isabel Allende. Este mea culpa llega luego de que la Fiscalía citara a declarar tanto a la ex ministra Marcela Sandoval, como a Allende y Fernández, mientras se intentan definir responsabilidades en este fallido proceso, que además, resultaba ser inconstitucional.