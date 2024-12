Fiscalía postergó la declaración Manuel Monsalve y levantarán secreto bancario este lunes - Chilevisión

Fiscalía aplazó la declaración de Manuel Monsalve en el marco de la investigación por presunta violación y abuso sexual. La defensa del ex subsecretario del Interior, compuesta por los abogados Lino Disi y Cristián Arias, presentaron una solicitud en la que argumentaron un problema extraprocesal. El testimonio de Monsalve iba a ser entregado el próximo 23 de diciembre, el mismo día en que se levantará el secreto bancario, sin embargo, Lino Disi aseguró que no existe una fecha determinada aún para que el ex subsecretario entregue su declaración y además concluyó: "Lo más probable es que sea pronto, dentro del 2025".