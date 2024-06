“Desde la central no fue avisado”: Fiscalía por posible causa del fatal choque de trenes en San Bernardo - Chilevisión

Cabe destacar que esta oficina se encarga de monitorear los traslados de los trenes e indicar la presencia de estos mismos entre las diferentes máquinas.

Un fatal choque entre un tren de pasajeros y otro de carga se produjo en la comuna de San Bernardo y sus causas apuntarían a que una de las máquinas no fue advertida desde la central.

En este sentido, la Fiscalía Metropolitana Occidente mencionó una hipótesis en la que se hace referencia a una descordinación desde este lugar operativo.

"No fue informado que venía este tren"

"Por razones que se desconocen, desde la central no fue avisado que venía este tren de carga hacia el norte, y el tren que chocó, que venía de norte a sur, que no venía con pasajeros, no fue informado que venía este tren y se produjo el impacto", indicó el fiscal Pedro Aravena.

Sin embargo, destacó que esta posibilidad todavía no está confirmada: "La SIAT ya dispuso levantar una fijación planimétrica y fotográfica (...) pero la indagación acerca de la determinación de los responsables de esto se está haciendo en este momento. No se puede afirmar nada al respecto".

"Hay un control de mando que se hace desde la central. Personal de Carabineros se constituyeron en el lugar con la finalidad de dar con las personas que estaban a cargo de esto. Acabo de hablar con el funcionario a cargo de EFE para que me diera la identidad de esas personas, pero ese trabajo lo está haciendo la SIAT, se dispuso dispuso entrevistar a todas esas personas, previa lectura de derechos naturalmente", cerró.