Estuvo a punto de ser atropellado: Niño de dos años salió solo de jardín infantil y nadie lo notó - Chilevisión

Fue gracias a la acción de un automovilista que el pequeño pudo regresar al lugar. En tanto, la familia acusa negligencia por parte del recinto.

Un menor de dos años y nueve meses causó gran preocupación tras salir solo y sin que nadie lo viera desde su jardín infantil en una concurrida avenida de Limache.

Fue un conductor que transitaba por la calle Palmira Romano Norte quien se percató de la situación y comenzó a seguir al menor para evitar que se ponga en riesgo de ser atropellado, pensando que había salido de alguna casa de la avenida.

El hombre grabó y siguió el rastro del pequeño, con la intención de encarar a los padres, pero en ese momento se dio cuenta que el lugar correspondía a un jardín infantil.

De acuerdo a la información que entregó una de las apoderadas del recinto, la puerta del jarín -que apunta directamente a la calle- habría quedado abierta, sin que nadie lo notara, lo que permitió la salida del niño.

Familia acusa negligencia del jardín infantil

Contigo en Directo se contactó con la familia del niño, la cual relató lo sucedido y acusaron negligencia por parte del recinto.

“Por parte del jardín no hemos recibido ningún acto reparatorio o disculpas. Solamente han mandado un par de Whatsapp que no dicen nada. No se dan cuenta de lo grave que fue que él saliera de la sala sin que nadie se diera cuenta”, expuso Fernanda.

Por otra parte, aludió que tanto la directora del lugar como la educadora de párvulo de su hijo, nunca pusieron foco en la seguiridad del menor y “en ningún momento me pidieron disculpas y trataron de bajarle el perfil a la situación, argumentando que lo grave era que las habían grabado”.