Estudio revela cómo ha evolucionado la opinión de los chilenos frente al estallido social

Un estudio de la UDD reveló cambios en la percepción del estallido social, con un aumento de quienes lo consideran negativo para el país.

Un estudio mostró las evolución de la opinión de los chilenos frente al estallido social, del que se cumplirán siete años este domingo 18 de octubre.

Se trata de una investigación del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), que realizó un seguimiento a las mismas 978 personas mediante distintas mediciones entre 2019 y 2026.

Aumenta la percepción negativa del 18-O

El estudio reveló que, a octubre de este año, el 64% de los encuestados considera que el episodio negativo para el país. Esta cifra representa un aumento de siete puntos porcentuales respecto de 2024.

En cuanto a la percepción sobre su necesidad, el porcentaje de quienes lo consideraban necesario descendió del 46% al 31% este año. En contraste, quienes lo califican como innecesario aumentaron del 36% al 52%.





Además, el 89% de los consultados considera ilegítima la destrucción de bienes públicos durante las manifestaciones, frente al 73% registrado en 2019.

Por otro lado, un 49% considera que las protestas fueron una expresión válida, 11 puntos porcentuales más que en 2024, cuando esta postura alcanzaba el 38%. Sin embargo, la cifra aún se mantiene por debajo del 64% registrado en 2019.

¿Qué piensan los chilenos sobre la violencia?

Ese año, el 62% de los encuestados consideraba más grave la violencia policial contra grupos organizados, mientras que el 38% atribuía mayor gravedad a las agresiones contra los uniformados.

En la medición de 2026, esta percepción cambió y las opiniones se encuentran más divididas: el 49% considera más grave la actuación policial y el 51% estima que la violencia contra Carabineros fue más grave.