Empresa de scooters anuncia cierre en Viña del Mar: Acusan robo del 80% de su su flota - Chilevisión

"Nadie nos puede asegurar que no nos van a robar el otro 20% que nos queda", señalaron desde la firma nacional, que lamentó la situación.

La empresa de scooters "Expedio" anunció el cese de sus operaciones en Viña del Mar, luego de denunciar que el 80% de su flota fue robada.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la firma nacional lamentó la decisión y entregó detalles de por qué dejarán de operar en la región de Valparaíso.

VER MÁS NACIONAL

"Queremos agradecer a todas las personas que ocuparon nuestros scooter durante estos casi 10 meses de funcionamiento en la ciudad de Viña del Mar, lamentablemente hemos tenido que recuperar nuestros scooter porque nos robaron el 80% de nuestra flota", iniciaron explicando desde la empresa.

En ese sentido, explicó que "como empresa chilena no podemos más, aquí no hay culpables, la ciudad de Viña está insegura y nadie nos puede asegurar que no nos van a robar el otro 20% que nos queda".

"Nos hemos dado cuenta que no podemos dejar nuestros scooters en la calle porque nadie nos cuida. (...) nadie nos ayuda y nos han robado, nos han vandalizado, nosotros llegamos a Viña a prestar un servicio, no a perseguir a los ladrones ni a las personas que nos vandalizan", dispararon.

Pese a que ya no ofrecerán el arriendo de scooters, desde Expedio Scooters no descartaron continuar funcionando, aunque desde ya adelantan que no será de igual forma.

"Vamos a seguir en la ruta de cuidar el planeta, de la electromovilidad, pero creo que desde otro camino (...) Seguiremos trabajando en nuestra misión de cuidar al planeta y muy pronto lanzaremos ofertas exclusivas de uno a uno", concluyó.