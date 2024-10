Elecciones 2024: Ciudadana china es designada vocal de mesa sin saber español - Chilevisión

Una compleja situación se vivió la mañana de este sábado en Estación Mapocho, donde una ciudadana china con nacionalidad chilena y residente hace siete años en nuestro país llegó a primera hora a su local de votación, sin embargo su mesa no estaba constituída y estaba en proceso de ser designada como vocal de mesa. El problema radicó en que ella no escribe ni habla y tampoco lee el español y estaba esperando una solución por parte del delegado de local, quien aún no llegaba al lugar en medio del comienzo de la primera jornada de votación en estas Elecciones 2024.