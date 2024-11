“Le hacían encerronas”: El crudo relato de hermana de parvularia que se suicidó tras presunto maltrato laboral - Chilevisión

El suicidio de Constanza Villalobos, una joven de 32 años que trabajaba como parvularia en el jardín infantil "Cumbres de Colores", ha conmocionado a Osorno.

Su deceso se produjo luego que ella misma denunciara a compañeras de trabajo por maltrato y acoso laboral.

El desgarrador relato de la hermana de la parvularia que se quitó la vida

En conversación con Contigo en Directo, la hermana de la trabajadora, Marcia Villalobos, entregó detalles del hecho que vivió su hermana durante los meses que llevaba trabajando en el recinto.

"Ella nunca pudo terminar en paz sus labores, no la dejaban utilizar las herramientas que ella necesitaba para poder trabajar", comenzó diciendo.

Entre los ejemplos que enumeró, habló de un caso en el que "una educadora la siguió hasta el baño, le dijo que era la peor funcionaria que había pasado por el jardín".

"La dejaban en extensión horaria, sola. Además de eso, a ella no la dejaban usar mesa, clóset, no la dejaban usar materiales (...) No fueron humanas, la agarraban y le hacían encerronas a Constanza", agregó.

En ese sentido, también apuntó a que gran parte de los episodios de hostigamiento incluían burlas a su físico: "Una amiga me contó que le decían 'la mono pintado', la molestaban mucho por su aspecto, por su forma de vestir".

Desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) instruyeron un sumario para esclarecer el hecho, razón por la cual la hermana de la funcionaria presentó un recurso en Contraloría, destinado a que la investigación "sea concreta y se cumpla en rigor".