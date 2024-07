El momento en que “empresaria VIP” acusada de estafa fue encarada: “Tiene problemas en la cabeza” - Chilevisión

CHV Noticias dio a conocer las denuncias que pesan contra Daniela Lafoy Navarrete, conocida como la "empresaria VIP" acusada de presuntas estafas por millonarios montos. Una de sus eventuales víctimas es Mei Li Ossandón, dueña de la casa que Lafoy arrienda y por la que le debe alrededor de $25 millones. La mujer encaró a la empresaria y fue captada por nuestras cámaras, pidiéndole que le devuelva su inmueble. "Vives en mi casa, cara de r... No pagas arriendo, no pagas cuentas, no pagas gastos comunes, no pagas nada, Daniela", increpó la afectada, mientras Lafoy se remitió a responder que "ella tiene problemas en la cabeza".