EFE suspendió parcialmente recorrido de trenes Rancagua-Estación Central por falla en la vía - Chilevisión

La mañana de este vernes, el servicio de EFE Tren Rancagua-Estación Central debió suspender de manera parcial su recorrido.

Según informaron a las 6:25 am, una falla en la via obligó a que se suprimera, desde las 6:30 am en adelante, el servicio con dirección hacia Estación Central.

Servicio Tren Rancagua-Estación Central presentó falla

Posteriormente, desde EFE indicaron que la falla se debía a una interrupción en el suministro eléctrico en el tramo de Rancagua.

Además, informaron que el servicio estará operando de manera parcial entre Estación Central y Graneros.