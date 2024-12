“Devuélveme el celular”: Revelan último diálogo y cómo fue el ataque de odontóloga a hombre inocente - Chilevisión

Tras ser atacada con una piedra cuando iba en su auto por Américo Vespucio, la mujer intentó perseguir al delincuente y tras preguntar a un transeúnte, se lanzó contra un hombre que ella creyó que era el antisocial.

Durante esta jornada, familiares de hombre asesinado en la comuna de Recoleta conversaron con el programa Contigo En La Mañana, donde entregaron detalles de la tragedia, donde un padre de familia fue asesinado por una odontóloga que lo confundió con un asaltante.

Primero habló una prima y luego Kathy, la esposa, quien estaba muy afectada. A pesar de esto, la viuda quiso hablar para dejar un mensaje y pedir justicia por su esposo asesinado y por sus tres hijos.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Además, La Tercera recogió antecedentes de la Fiscalía y publicó el diálogo que se dio entre la atacante y la víctima previo al ataque y asesinato.

"Devuélveme el celular, con..."

Según indicó el citado medio, fue cerca de las 10:00 horas de la mañana del lunes pasado cuando la recién egresada de la Universidad Católica, fue atacada en su auto por un asaltante en Américo Vespucio, donde le rompieron el vidrio de su auto con una piedra y le robaron el celular.

Ahí, en ese momento la por ese entonces víctima, decidió perseguir al delincuente en su auto y tras preguntar a un transeúnte, vio a un hombre que ella creyó era el ladrón del celular y tras chocar con una micro se bajó del vehículo y se abalanzó contra esta persona.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Devuélveme el celular, concha...", le gritó la mujer. Mientras que el hombre, sin entender nada, respondió: "Yo no te he robado nada, yo no fui, yo no lo tengo".

En ese momento, la mujer sacó una navaja y atacó al hombre en su tórax. Un testigo le pidió calma a la odontóloga. "Amiga, relájate, lo vas a matar". A lo que ella respondió: "Este hueón, tiene mi teléfono. Estoy aburrida de la delincuencia, estoy aburrida de que me roben".

Por último, se informó que tras las puñaladas, la mujer le quitó al hombre su celular, pensando que era el de ella y huyó del lugar en su auto. En cambio, el hombre, quien iba rumbo a su trabajo, falleció en el lugar.