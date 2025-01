La Brigada de Investigación de Delitos Medioambientales de la PDI de Temuco detuvo este miércoles a una mujer acusada de causar un incendio forestal en Los Sauces.

Se trata del mismo siniestro que el domingo pasado le costó la vida a tres brigadistas, entre ellos un joven de 22 años que hace un mes se había convertido en padre por primera vez.

Según informó Radio Bío-Bío, la captura tuvo lugar luego de diversas pericias y empadronamientos en el lugar efectuados por personal de la institución policial.

Ahora, la mujer investigada por el origen del incendio fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Purén para su respectivo control de detención.

Ministro apuntó a supuesta pelea entre vecinos

Si bien las causas que provocaron la emergencia son materia de investigación, fue esta semana cuando el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, declaró que el fatal incendio habría comenzado por una pelea entre vecinos.

"En este trabajo (investigativo) que hace Conaf, al parecer fue una pelea entre vecinos que terminó con alguien provocando un incendio, pero es algo que debe corroborar la PDI, la Fiscalía y finamente la Justicia", declaró Valenzuela.

Aún así, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, abordó las declaraciones del secretario de Estado y "puso freno" a sus especulaciones, según consignó Araucanía Diario.

"Legal y constitucionalmente el órgano que está encargado de dirigir la investigación es el Ministerio Público y no otro. En este caso hemos estado trabajando de manera muy acuciosa", expresó el persecutor.

“A mí me parece que no corresponde a otras instituciones, que no son las encargadas de la investigación, anticipar juicio o dar información que puede ser poco precisa y que lo único que hacen es entorpecer las diligencias que estamos llevando a cabo”, añadió el fiscal regional.