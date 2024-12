Insultó a salvavidas: Detienen a bañista ebrio en medio de marejadas en Viña del Mar - Chilevisión

La jornada de este sábado, un temerario bañista intentó ingresar al océano, en evidente estado de ebriedad, en medio de las marejadas que afectan a Viña del Mar. Cabe destacar que la policía marítima hizo un llamado a no entrar al agua ante el peligroso oleaje, sin embargo, este hombre encaró e insultó a salvavidas de la Playa Acapulco por no dejarlo nadar. Ante esto, personal de la guardia marina acudió al lugar para detener a este sujeto por quebrantar la orden de no ingreso al mar, además de violentar verbalmente a los guardianes de la costa.