El desgarrador relato de la mamá de menor que quedó parapléjica tras fallida operación: “Me dice que no sentía sus piernas” - Chilevisión

La familia estudia la posibilidad de iniciar una acción judicial para conseguir el pago de la indemnización y así financiar los costosos tratamientos a los que ha debido someterse.

Tras una fallida operación por una escoliosis idiopática, María Ignacia, una niña de 12 años, quedó parapléjica. Hoy su familia clama por justicia y ella conserva las esperanzas de volver a caminar.

El caso se remonta a febrero de 2019, cuando en medio de unas vacaciones en Lago Ranco, una familiar advirtió una curvatura en la espalda de la menor.

VER MÁS DE NACIONAL

Tras regresar a Santiago e ir a la clínica Red Salud de Vitacura, María Ignacia recibió un diagnóstico de escoliosis idiopática, lo que implicaba someterse a una cirugía a la columna.

Sin embargo, fue durante el procedimiento que la menor quedó parapléjica, confinada a estar en silla de ruedas hasta hoy. A varios años de eso, su familia estudia presentar una querella criminal, mientras ella todavía tiene la esperanza de volver a caminar, en medio de sus trabajos de rehabilitación.

"Doctor, mi hija entró caminando"

En conversación con Contigo en Directo, Doris Gangas, mamá de María Ignacia, recordó el momento en que se enteró de la situación y lo que han hecho para ayudarla.

"Volvimos de vacaciones y la llevé altiro a un médico, un especialista, la mandaron a hacer una radiografía y encontraron que ella tenía una escoliosis bastante avanzada", comenzó relatando.

Por ello, debido a su plan de Isapre, agendaron una hora con un médico de la clínica Red Salud de Vitacura, quien dijo tener "mucha experiencia con respecto a este tipo de operaciones. Mencionó incluso un caso en Estados Unidos de que había operado a una modelo".

Sin embargo, las cosas no salieron como debían y su familia se percató de la situación en ese mismo momento. "Nosotros nos dimos cuenta inmediatamente después de la primera operación", agregó.

"Estamos hablando que hubo una operación de 3 a 4 horas. Estuvimos todo el santo día acá preocupados y nadie nos daba una información de nada de lo que pasaba adentro, según él había salido todo exitoso", complementó el padre de la menor.

"Yo me acerco a ella y ella llorando me dice que no sentía sus piernas, la única noticia que nos dan es que a María Ignacia tenían que sacarla, llevarla a un pabellón para repetirle una pila de exámenes, ahí nos dimos cuenta que se habían mandado una embarrada".

Rotura dural por la instalación de tornillos

Lo que ocurrió, en concreto, y de acuerdo al perito designado por un tribunal, fue una rotura dural por la instalación de tornillos, lo que acabó agravando la situación y confinando a la menor a una silla de ruedas por los últimos 6 años. Pero no sería todo, porque después se supo que no había urgencia para realizar la cirugía.

Posteriormente, el doctor se les acercó a lamentar el hecho y reconocer que no sabía lo que había pasado en la intervención: "Como que me quería pedir disculpas, 'no sé que pasó', me dice, y de repente lo miro y le corrían las lágrimas".

"Mire doctor, yo puedo aceptar sus disculpas pero no va a cambiar en nada, porque mi hija está así. Lo que tengo que agradecer es que mi hija está con vida", contestó, visiblemente emocionada.

La familia, ahora, estudia la posibilidad de iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización y que ayude a financiar los costosos tratamientos a los que ha debido someterse.

Es más, tras eso, María Ignacia ingresó a la Teletón. Desde allí sostiene tener claro qué es lo que quiere para su vida: "Mi sueño es poder rehabilitarme. Ir al sur y andar en bicicleta hasta que me canse".