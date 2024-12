“Mamá, él me violó”: La dramática declaración de la mamá de denunciante de Monsalve ante PDI - Chilevisión

La mamá de la denunciante declaró ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones menos de una semana después de que estallara el caso.

Este viernes, en medio de la investigación que mantiene al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, se dio a conocer la declaración de la mamá de la denunciante.

El medio Ex-Ante publicó el detalle el testimonio de la mujer ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, la que fue realizada el pasado 24 de octubre, menos de una semana después que estallara el caso.

La declaración de la madre de la denunciante de Monsalve ante Fiscalía

"Quiero señalar que suelo conversar con mi hija todos los días a eso de las 18:00 horas, pero el día que ocurrieron los hechos, que fue un domingo, mi hija me llama a asl 17:00 horas y me dice que tiene una reunión con el subsecretario", inició diciendo.

"También me menciona que se estaba poniendo a llover y que esperaba que se pusiera a llover más fuerte para no tener que ir a esta reunión", asegura, la que se trataría de la ida al restaurante Ají Seco Místico en Santiago.

"Cabe señalar que mientras mi hija hablaba por teléfpno conmigo, ella le envía un mensaje al subsecretario diciéndole que estaba lloviendo, y éste le responde 'le envío un Uber, usted manda'. En ese momento mi hija me dice 'mire lo que me escribió este viejo cerdo: le envío un Uber porque usted manda'", agregó.

Otro de los puntos en los que añade el testimonio es que la madre de la denunciante estuvo "toda la noche despierta", mientras intentaba establecer contacto con su hija, mientras ocurrían los hechos denunciados.

"A las 18:41 horas le envío un mensaje por WhatsApp a mi hija, pero no me responde, por lo que a las 20:03 comencé a llamarla por teléfono, realicé 8 llamados", para luego afirmar que se intentó comunicar cerca de 30 veces más, añadiendo que se "asustó demasiado al no recibir respuesta".

Dos días después, afirmó que "ella me dice 'mamá, él me violó'. Yo le pregunto, ¿pero hija, quién te violó?' y ella me dice que el subsecretario la violó, y ahí comenzó a decirme su relato".

"Me decía que cuando se juntó con el subsecretario ella se borró, que en el restaurant perdió el conocimiento tomando, y que despertó al día siguiente en el hotel desnuda, y con el subsecretario al lado, también desnudo. Ella en ese momento se levanta y se va a su casa, ni siquiera se baña", señaló.

En esa línea, la mamá explicó que "también me comentó vía telefónica que, debido a que había sangrado y que le dolía su cuerpo, el lunes no fue a trabajar, y que el martes se presentó en su trabajo y se dirigió a la oficina del subsecretario para preguntarle qué le había hecho aquel día que salieron".

Por último, la versión de la madre de la denunciante también aborda cómo se veía el renunciado subsecretario del Interior y manifestó que "sentía que esta persona se obsesionó con mi hija y que al salir del hotel ya iba pensando en hacerle algo".

"De hecho, como es médico, me imagino que sabe cómo drogar a alguien, porque mi hija se borró completo y no recuerda qué fue lo que ocurrió", concluyó en su testimonio.