“Cumpla lo ordenado”: El nuevo tenso cruce de Juan Pablo Hermosilla con jueza Mariana Leyton - Chilevisión

El abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, volvió a protagonizar un tenso momento con la jueza Mariana Leyton en la audiencia de formalización por el Caso Audios.

Este martes fue el quinto y último día de audiencia realizada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en contra del abogado investigado por el Caso Audios.

En la instancia,a la jueza determinó que Luis Hermosilla quede con la medida cautelar de prisión preventiva mientras duren los 180 dias de ivestigación.

Nuevo encuentro entre Juan Pablo Hermosilla y jueza

Este lunes se generó un primer cruce entre el hermano de Luis Hermosilla y la jueza, cuando la magistrada le recalcó que "yo dirijo la audiencia".

El nuevo y tenso encuentro ocurrió al final de la intervención de Juan Pablo Hermosilla, durante su oportunidad de réplica, luego de señalar que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos habrían realizado una "emboscada".

"Se etendió el punto, abogado, continuemos", le respondió Leyton al hermano de Luis Hermosilla, quien reaccionó al decirle que "no me gusta que me interrumpan".

El cruce continuó: "Lo siento, abogado, pero le di diez minutos y ya lleva quince". El aludido, en tanto, volvió a responder que "estoy contestando a cuarenta minutos".

"Señor, le dieron las instrucciones el día anterior y usted tiene que ajustarse a aquello", continuó Leyton. "Ya, pero yo hago presente que no me gusta que el tribunal me interrumpa (...) yo tengo derecho a decir lo que estime pertinente", siguió Hermosilla.

"Lo siento, pero yo dirijo la audiencia, cumpla lo ordenado", insistió Leyton.