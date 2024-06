La última conversación de María Elcira en el baño antes de desaparecer: “Vayan nomás” - Chilevisión

La adulta mayor ya cumplió un mes y medio desaparecida tras haber sido por última vez en el restaurante del Fundo Las Tórtolas. Sin embargo, aún se siguen revelando antecedentes sobre sus últimos minutos con su familia.

Mientras la búsqueda de María Elcira Contreras continúa en Limache, su familia hace un repaso de los últimos minutos que compartieron con ella en el restaurante del Fundo Las Tórtolas, obteniendo relatos que podrían ser importantes para el caso.

Uno de ellos fue la conversación que habría sostenido la adulta mayor de 85 años con familiares sólo instantes antes de desaparecer. Así lo dio a conocer Carla Hernández, nieta de la mujer extraviada, en entrevista con CHV Noticias.

¿Quiénes la vieron por última vez?

De acuerdo con Carla, su abuela se encontraba "consciente de todas las cosas que estaban sucediendo" en el restaurante donde acudieron en familia a celebrar el Día de la Madre.

Continuando con la cronología de lo que ocurrió ese 12 de mayo, la mujer entregó un nuevo dato que se vincula a las personas que interactuaron con ella en el baño.

En ese lugar fue donde María Elcira acudió tras levantarse de la mesa, saliendo luego hacia el estacionamiento del recinto.

En ese sentido, Carla indicó que fueron "la suegra de mi hermana y su mamá las que la vieron por última vez, y pudieron ver que estaba súper bien cuando entró al baño".

¿Cuál fue la conversación de María Elcira en el baño?

En su relato, el cual habría sido entregado previamente por ambas mujeres, la nieta de María Elcira sostuvo que "ellas le preguntaron si querían que la esperaran, y mi abuela les dijo 'no me esperen, porque me lavo las manos y voy altiro, vayan nomás'. Y le insiste que se vayan".

Respecto de este detalle que hasta ahora era desconocido, Hernández enfatizó que la familia sigue apuntando a un posible delito como teoría principal detrás de la desaparición; ya sea un accidente en el estacionamiento, intento de robo o incluso secuestro.