Carter respondió “ninguneo” de Matthei por presidenciales: “Hay que dejar el nerviosismo” - Chilevisión

El alcalde de La Florida se refirió a los polémicos dichos de Evelyn Matthei, quien aseguró que el ex UDI “no lo ve” despertando interés en la ciudadanía.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, respondió este viernes a los recientes dichos de Evelyn Matthei sobre su intención de competir por La Moneda.

La jefa comunal de Providencia, en entrevista con Radio Infinita, fue consultada sobre la figura de Carter como posible candidato a La Moneda.

“A mí me ha pasado muchas veces que he llevado a un candidato a diputado o alcalde, que yo creía que iba a prender. Por lo menos (a Carter) por ahora no lo veo prendiendo”, arremetió Matthei.

¿Qué dijo Rodolfo Carter sobre Evelyn Matthei?

Durante un punto de prensa, Carter se refirió a las declaraciones de la alcaldesa de Providencia y aseguró que ella "ha tenido una muy mala semana con el gobierno".

"Ha sido una semana muy difícil para ella y nosotros la hemos apoyado públicamente, porque creemos que el problema del narcotráfico y la política es algo que hay que erradicar", puntualizó.

En ese sentido, el jefe comunal de La Florida indicó que seguirá apoyando a Matthei "a pesar de esta reacción tan impropia que acaba de tener".

"No voy a responder a ese tipo de comentarios porque, más que prender, hay que aprender y hay personas que no aprenden que la política se hace sumando y no restando", agregó.

Asimismo, sostuvo que "lamentablemente, esos comentarios hablan más de la alcaldesa que de mí".

"A sus comentarios, sólo le vamos a responder con una palabra: unidad", señaló Carter, quien además pidió a su colega "cambiar el tono" y "dejar atrás la política de las zancadillas y las puñaladas".

También invitó a Matthei a "dejar de lado el nerviosismo, porque el nerviosismo es siempre muy mal consejero".

"El nuevo Chile, ese que exige igualdad, no está dispuesto a aceptar el ninguneo de los mismos de siempre. Por tanto, descalificar a alguien de entrada es muy mala idea", profundizó.

Finalmente, Rodolfo Carter reiteró sus intenciones de ir a las elecciones primarias de Chile Vamos con la jefa comunal de Providencia.

Mira la declaración de Carter acá: