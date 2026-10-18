Avalancha en Portillo: GOPE retomará este domingo labores para recuperar cuerpo de víctima fatal

Las condiciones meteorológicas han complejizado el trabajo de personal de emergencia en la Laguna del Inca.

Una fatal avalancha en la Laguna del Inca, en las cercanías del centro de esquí Portillo, dejó tres muertos y cuatro lesionados durante la tarde de este sábado, luego de que un grupo de montañistas intentara ascender a la cumbre del cerro Los Tres Hermanos.

Pese al arduo trabajo de personal de emergencia para rescatar a las víctimas, el cuerpo de uno de los fallecidos se mantiene en la laguna a la espera de poder ser recuperado.





Qué dijo la BH sobre la víctima fatal en la laguna

Personal de la Brigada de Homicidios (BH) de Los Andes confirmó que alrededor de las 8 de la mañana de este domingo personal un grupo del GOPE intentará rescatar el cuerpo usando un drone submarino.

Dichos trabajos de búsqueda se mantendrán hasta el mediodía del mismo domingo, sin embargo, de no encontrarlo, el rescate será programado para el próximo día viernes debido a las condiciones meteorológicas.

Recordemos que el accidente tuvo lugar fuera del área habilitada para esquiar y el sector contaba con señaléticas que anunciaban los riesgos.