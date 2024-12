Arrepentida y en shock: Revelan estado en la cárcel de odontóloga embarazada tras brutal crimen - Chilevisión

La recién egresada de odontología en la Universidad Católica tiene 10 semanas de embarazo y sobre ella recayó la máxima medida cautelar luego de asesinar a un hombre inocente.

Soraya Alcaíno, quien este viernes cumplió 30 años, se encuentra en prisión preventiva tras asesinar a un hombre inocente liuego de confundirlo con un delincuente.

La recién egresada de odontología en la Universidad Católica tiene 10 semanas de embarazo y sobre ella recayó la máxima medida cautelar, a pesar de su defensa había solicitado arresto domiciliario total.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Arturo Vergara, defensor de la profesional, conversó con el programa Buenos Días A Todos y señaló que la mujer llevaba en su auto un arma porque había sido víctima de reiterados delitos.

Abogado explica arrepentimiento y estado de shock de la odontóloga

Al ser consultado por el testimonio de la odontóloga en el fatal ataque, el abogado señaló: "Las veces que yo me he entrevistado con ella, se ha encontrado en un estado de mucha alteración anímica, en estado de shock, por lo que tampoco me ha podido entregar un relato más detallado".

"Evidentemente mi representada se encuentra profundamente arrepentida por lo ocurrido... Mi representada no es una persona que haya salida con la intención de matar; ella se vio envuelta en una circunstancia. Se encuentra profundamente dolida y arrepentida", agregó.